“Se scrivi contro i neri ti taglieremo le braccia”

Francia – “Se scrivi contro i neri, allora ti strapperemo via le tue braccia e non avrai più braccia per scrivere nulla.” Le minacce arrivano dal leader suprematista nero della Lega della difesa nera africana, un Movimento che dice di battersi per i diritti degli afro-discendenti e degli africani, e sono state pronunciate davanti alla sede della rivista ‘Valeurs Actuelle’s, accusata di razzismo.

Il tutto è accaduto davanti ad agenti di polizia che sono rimasti immobili.

"Si vous écrivez contre les noirs, alors vos bras nous allons les arracher, et vous n'aurez plus de bras pour écrire quoi que ce soit". Les menaces du leader de @LDNAOFFICIEL à @Valeurs pic.twitter.com/LDialt9GrW — Jonathan Moadab (@MoadabJ) August 31, 2020

