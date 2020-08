Ong, nave Sea Watch4 preleva oltre 100 migranti

ROMA, 24 AGO – “Più di cento immigrati a bordo della Sea Watch4: visto che ora perfino i sindaci siciliani di Pd e 5Stelle si oppongono agli sbarchi e Lampedusa è nel caos, il governo userà il decreto sicurezza per vietare l’ingresso in acque italiane? Dopo un anno di governo Conte-Pd-5Stelle gli sbarchi si moltiplicano, gli amministratori locali sono in rivolta, l’accordo di Malta si è rivelato una farsa e – anziché aumentare gli accordi di rimpatrio – è stata stracciata l’unica intesa funzionante ovvero quella con la Tunisia. Pericolosi e incapaci: questo governo mette in pericolo l’Italia”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (ANSA).

