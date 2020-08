Navi Ong, ammiraglio De Felice: seconda lettera di protesta all’ambasciatore tedesco

Ammiraglio Nicola De Felice: “IN ARRIVO LA NAVE ONG NEGRIERA TEDESCA “SEA WATCH 4”: SECONDA LETTERA DI PROTESTA ALL’AMBASCIATORE TEDESCO IN ITALIA.-

Per l’attenzione di H.E. l’ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Elbling.

Eccellenza,

Grazie per avermi rassicurato attraverso il vostro Ufficio Politico che Berlino sta prendendo sul serio le mie proposte relative ai misfatti della nave ONG MARE GUARDA 3, segnalate con la mia prima lettera. Non vedo l’ora di ricevere una data per poter conferire con i vostri collaboratori. A questo proposito, ci rammarico ancora una volta di rappresentare che una seconda nave tedesca, il MARE GUARDA 4, nel bel mezzo della pandemia del virus Corona, rischia di coinvolgere la Germania in una partnership colpevole con i crimini commessi dai banditi del traffico di esseri umani in il Mar Mediterraneo e la Libia.

Propongo di togliere immediatamente la bandiera dall’albero della nave schiavi ′′ MARE GUARDA 4 “, finanziata dalla Chiesa evangelica in Germania e da altre organizzazioni della società tedesca come la Confederazione tedesca dei sindacati, ′′ Medici senza frontiere “, La visione mondiale della Germania, l’Akademie für Alte Musik Berlino e il Consiglio di coordinamento musulmano in Germania.