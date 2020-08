Migranti, 40 tunisini sbarcano a Lampedusa

Ancora barchini a Lampedusa: sbarcano in 40, hotspot in tilt. I “viaggi della speranza” non si fermano. Stanotte, a Lampedusa, sono sbarcati altri 40 tunisini. Gruppetti che sono giunti con due imbarcazioni diverse. Anche loro, dopo la rilevazione con il termoscanner della temperatura corporea, sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola. Struttura di primissima accoglienza che continua a restare – nonostante il trasferimento, ieri, di 100 persone – ingolfata. Dopo il doppio arrivo notturno, ci sono infatti oltre 400 migranti a fronte della capienza massima prevista per 192. Al momento non sono previsti nuovi trasferimenti.

I due barchini sono stati soccorsi, dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza, nelle acque antistanti all’isola.

Ieri, con 6 diverse imbarcazioni, erano giunti 99 migranti.“

