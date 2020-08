Covid, Oms: servono 100 miliardi di dollari per lo sviluppo del vaccino

Sarà necessario spendere almeno 100 miliardi di dollari per lo sviluppo di un vaccino secondo la stima di Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa da Ginevra – “Il Fondo monetario internazionale stima che la pandemia di Covid-19 costi all’economia globale 375 miliardi di dollari al mese e prevede una perdita cumulativa per l’economia globale in due anni di oltre 12 trilioni di dollari”. Sono i dati citati dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus, oggi durante un punto stampa da Ginevra.

“Il mondo – ricorda – ha già speso trilioni per affrontare le conseguenze a breve termine della pandemia. I Paesi da soli hanno mobilitato più di 10 trilioni di dollari in stimoli fiscali per affrontare e mitigare le conseguenze” di questa emergenza. “Questo è già oltre tre volte e mezzo di quanto il mondo ha speso per l’intera risposta alla crisi finanziaria globale”, conclude il Dg che ha ricordato come siano passati 6 mesi da quando Covid è stata dichiarata emergenza internazionale di salute pubblica.