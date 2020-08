L’Europa inonda l’Africa del suo finto latte distruggendo allevamenti locali

Le multinazionali del latte in polvere europee stanno inondando l’Africa occidentale con i loro prodotti, a basso costo ma di scarsa qualità, mettendo in difficoltà il settore locale e abbassando anche il livello dell’alimentazione delle popolazioni. Negli ultimi anni hanno quasi triplicato le loro esportazioni nella regione, spedendo latte in polvere prodotto dagli agricoltori europei fortemente sovvenzionati da fondi pubblici, da trasformare in latte liquido.

In un’inchiesta condotta nell’arco di sei mesi in Burkina Faso, Mali, Mauritania e Senegal, Politico ha indagato sull’impatto devastante che le importazioni di questo prodotto hanno ha avuto sulle industrie lattiero-casearie di quei paesi e sugli effetti a catena sulle società. L’industria locale afferma che gli europei utilizzano i mercati dell’Africa occidentale per scaricare galloni di un prodotto che per la sua bassa qualità che non sono in grado di vendere nell’Ue. Questo sosia del latte economico è pieno di grassi vegetali tra cui l’olio di palma, ma il suo basso costo e il fatto che venga venduto ovunque rendono impossibile la competizione, portando a una spirale di declino economico.