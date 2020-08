Treno Roma-Avezzano: 67enne violentata da straniero in un vagone

Roma, violenza sessuale in treno: donna stuprata da 28enne in un vagone. Ha conquistato la sua fiducia in treno. Una chiacchierata tra vicini di posto. Una come tante di quelle che possono capitare a bordo dei treni regionali. Questa volta però la conversazione si è trasformata in un incubo, quello vissuto da una donna di 67 anni vittima di una violenza sessuale.

Un abuso avvenuto in pieno giorno, alle 10 del mattino di venerdì 7 agosto sul treno Roma-Avezzano che è costato l’arresto ad un ragazzo di 28 anni, straniero, che secondo i primi riscontri della Procura risulta regolare in Italia. L’orco è stato catturato poco dopo l’aggressione dai carabinieri che lo hanno inseguito lungo i binari del treno, all’altezza della stazione di Marcellina.