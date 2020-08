Oms: non esiste una ricetta magica contro il Covid

Condividi

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha avvertito che potrebbe non esserci mai una “panacea” per la pandemia di Covid-19, nonostante la corsa al vaccino in corso.”Un certo numero di vaccini sono ora in fase 3 di sperimentazione clinica. E tutti noi speriamo di avere un certo numero di vaccini efficaci che possano aiutare a prevenire l’infezione – ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus durante il consueto briefing sulla pandemia – tuttavia al momento non esiste una ricetta magica e potrebbe non esserci mai”.

Una dichiarazione che arriva a pochi giorni dall’avvertimento, sempre da parte dell’OMS, sul fatto che la pandemia sarà probabilmente “lunga” “Io non sto dicendo che non ci sia una soluzione – ha poi sottolineato Ghebreyesus – quello che accadrà nei prossimi mesi o anni, credo sia nelle nostre mani. Molte persone mi chiedono cosa penso accadrà da qui a un anno e la mia risposta è sempre questa: è nelle nostre mani”.