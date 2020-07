Migranti, Faraone (Iv): chiediamo il Mes per le spese della quarantena sulle navi

Condividi

Davide Faraone (Italia Viva) al Senato: “Questo stato di emergenza serve anche per le navi da quarantena. Utilizziamo i soldi del Mes per le spese della quarantena dei migranti sulle navi. Anche quelle sono spese sanitarie indirette.”

Non bastano le spese miliardarie per l’accoglienza! Secondo Faraone dobbiamo anche indebitarci per mantenere i clandestini.