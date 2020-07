Condividi

Grecia, Atene – Alcuni greci ortodossi hanno bruciato la bandiera turca per protestare contro la conversione della basilica di Santa Sofia in moschea.

Greek Orthodox protesters set alight Turkish flags in protest against the reconversion of #HagiaSophia into a Mosque pic.twitter.com/7xqfh2YFAC

— RT (@RT_com) July 26, 2020