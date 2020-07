Bus gratis ad anziani italiani e non ai “migranti”, ira di Zanotelli

Cos’è il paradosso? Per spiegarlo si può utilizzare una storia che arriva dal Trentino, dove padre Zanotelli, religioso camboniano si è stupito della decisione della Giunta della Regione autonoma di permettere la fruizione gratuita degli autobus solo agli anziani over 70 e non più agli extracomunitari. Lo ha detto nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere del Trentino, dove auspica la ripopolazione della regione mediante i migranti.

“Sono rimasto colpito dalla vicenda dei bus: togliere la gratuità dei viaggi ai richiedenti asilo per darla agli anziani che non ne hanno necessità”, ha tuonato padre Alex Zanotelli, missionario originario dell’area dolomitica che ora lavora a Napoli, precisamente nel Rione Sanità. Ha quasi 82 anni ma nessuna empatia verso i suoi coetanei, verso gli uomini e le donne che col loro lavoro hanno ricostruito l’Italia e le hanno permesso di essere, in passato, una potenza industriale ammirata nel mondo.