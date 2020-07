Il Pd si autocelebra: “Bene la soluzione Autostrade”

Il PD si autoelogia per come sta governando il paese: “Bene la soluzione Autostrade, approvazione del decreto rilancio, calendarizzazione della legge elettorale, tenuta della maggioranza sulla politica estera, accordo per i veri decreti sicurezza.

In Europa ora avanti con il Recovery Plan per un piano che garantisca rivoluzione digitale, green economy, inclusione sociale. Bisogna dare certezze alle imprese e alle famiglie per creare lavoro. Questo Paese deve essere governato. Bisogna fare scelte che ricostruiscano la fiducia.

Prossime sfide imminenti:

• conversione delle acciaierie di Taranto nel più grande impianto siderurgico per l’acciaio verde

• impegno di tutti per la scuola: da settembre non bisogna perdere neanche un’ora di lezione”.

Lo scrive su Facebook Nicola Zingaretti, segretario del Pd.