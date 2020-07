Brutale omicidio a New York, imprenditore decapitato e fatto a pezzi

La polizia di New York indaga sulla morte di Fahim Saleh, imprenditore tecnologico famoso per aver fondato Gokada, start up della Nigeria per lo sharing di motorini. Il 33enne è stato trovato morto, decapitato e fatto a pezzi, nel suo lussuoso appartamento nel Lower East Side. Accanto al cadavere è stata trovata una sega elettrica.

L’uccisione di Saleh è, secondo la polizia, l’opera di un “professionista”: nonostante sia stato decapitato e fatto a pezzi, nel suo appartamento infatti non è stato rinvenuto molto sangue.