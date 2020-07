Macron ammette: ‘non sono riuscito a unire la Francia’

Per Emmanuel Macron mai un 14 luglio era stato così difficile. La festa nazionale, arrivata sulla scia della prima ondata di epidemia di Covid, si è svolta in tono minore. La sua intervista in diretta, la prima da quando aveva interrotto questa tradizione dei suoi predecessori, è stata lunga il doppio di quanto previsto ma tutta in salita: “Non sono riuscito a unire il Paese”, ha ammesso. Aggiungendo di “comprendere” chi arriva a “detestarlo” in una Francia che è “in crisi di fiducia”.

Incalzato dai due giornalisti, dai 45 minuti previsti nel giardino dell’Eliseo, Macron si è prodotto in un’ora e mezzo di risposte, quasi tutte sulla difensiva, e all’interno dei saloni causa maltempo. Anche la sfilata, senza pubblico e con 2.000 militari, ha avuto un risvolto negativo imprevisto per una Festa nazionale: il presidente aveva fortemente voluto che i protagonisti fossero i rappresentanti del personale sanitario impegnati nella battaglia contro l’epidemia. A place de la Concorde è risuonata la Marsigliese per i camici bianchi mentre alla Bastiglia i loro colleghi si scontravano con la polizia fra petardi e lacrimogeni, rifiutando i 183 euro di aumento di stipendio. Ieri, l’accordo firmato da tre sindacati su cinque era stato definito dal premier Jean Castex “uno sforzo senza precedenti da parte del governo”.