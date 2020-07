Porno-attivismo antifascista e antirazzista: ora stuprano le statue

Di Antonio Gurrado – Siccome mi era venuto a noia il politicamente corretto, sono andato a leggermi l’intervista che Rolling Stone ha dedicato al progetto “Fuck the fascism”, portato avanti da un “collettivo teatral-migrante”, ovviamente “anti-colonialista, anti-razzista e anti-fascista”, che sostiene di “rafforzarsi attraverso la pornografia e il vandalismo”.

In parole povere, si tratta di persone che girano il mondo salendo sulle statue e le violentano, succhiandone le parti sporgenti o infilandosele in orifizi a scelta o masturbandocisi a cavalcioni o pisciandoci sopra oppure, se proprio non riescono ad arrampicarsi più in su del piedistallo, accoppiandosi fra di loro in due o tre o enne, nella peggiore delle ipotesi travestite da cavalli a mo’ di sottile riferimento ai monumenti equestri.