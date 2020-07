Una sinistra giacobina e intollerante

L’atteggiamento non laico e quindi gravemente illiberale e giacobino di una parte rilevante della sinistra italiana, è emerso in tutta la sua ampiezza in questi giorni in ordine a tre distinti episodi paradigmatici. Con le reazioni degne della caccia agli eretici e ai sacrileghi nei confronti della scelta leghista di prendere sede nella stessa strada che fu del PCI berlingueriano. Con il silenzio assordante sull’ormai ampiamente emerso complotto giustizialista per far fuori Silvio Berlusconi. Con lo scandaloso titolo del Fatto contro la Leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. In tutti e tre questi casi emerge quel mixage di intolleranza , manicheismo e incapacità di valutazione critica delle ragioni altrui, tipico del totalitarismo e delle religioni fondamentaliste.

Per carità il tutto in versione italica, per cui al posto di Beppe Stalin , abbiamo Nik Zingaretti, al posto di Robespierre il sub comandante Mark Travaglio e al posto del Che e Aleida Guevara troviamo Di Battista e la Lezzi.