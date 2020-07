Siponto: migrante in stato di alterazione sgozza una capra

Condividi

Manfredonia – Risulta essere stato fermato dagli agenti della Squadra Volanti del Commissariato l’uomo, di nazionalità straniera, relativamente al quale erano giunte segnalazioni al giornale locale StatoQuotidiano per una sua presenza in strada tra i rifiuti in località Siponto, a Manfredonia.

Nel pomeriggio, come segnalano alcuni cittadini, l’uomo, in stato di alterazione probabilmente per abuso di alcolici, armato di un coltello avrebbe sgozzato una capra dopo esersi introdotto in una proprietà privata. In seguito l’arrivo degli agenti della Squadra Volanti.