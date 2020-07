Peste bubbonica in Cina, Oms: ‘Casi ben gestiti, allarme non alto’

Condividi

Nuova paura in Cina per il ritorno della peste bubbonica. L’Organizzazione Mondiale della Sanità sta monitorando alcuni casi confermati nella regione autonoma della Mongolia interna. L’ultimo contagio riguarda un pastore, risultato infetto nel fine settimana. che è ora in quarantena in condizioni stabili. Pochi giorni fa erano stati rilevati altri due casi nella provincia di Khovd, come riporta l’Ansa. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa cinese Xinhua, queste due persone avevano mangiato carne di marmotta.

La peste bubbonica era una volta molto temuta. Oggi invece può essere curata con antibiotici, come ricorda la Bbc. Se non trattata tuttavia, la malattia ha un tasso di mortalità del 30-60%. Solitamente viene trasmessa dagli animali all’uomo dalle pulci. Si sospetta che i pazienti risultati positivi in Cina siano però stati contagiati mangiando carne di marmotta.