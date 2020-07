Mes, Lorenzin: cambiandogli nome sarebbe tutto risolto

Tre risposte di Beatrice Lorenzin riportate in’intervista su Repubblica. – – Si riuscirà a trovare una sintesi con il M5S?

“Secondo me sì, specie se si abbandonano gli slogan del passato. Il Mes oggi è uno strumento completamente diverso dal fondo salva Stati classico e ci consente di accedere subito al danaro necessario per affrontare costi diretti e indiretti del Covid. Purtroppo non gli abbiamo potuto cambiare nome, altrimenti sarebbe tutto già risolto. Ma sono sicura che il premier farà una valutazione scevra da preconcetti e si metterà sul tavolo cosa conviene all’Italia e al Ssn”.

Di che cosa ha bisogno la Sanità italiana?

“Dobbiamo dotarci degli strumenti per poter fronteggiare una eventuale nuova pandemia.