Mes, Di Maio: ‘negoziato aperto, fiducia in Conte’

Sul Mes “non c’è alcuna battaglia ideologica, a differenza di come la questione viene spesso presentata. C’è un negoziato aperto a livello internazionale, che sta portando avanti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e noi abbiamo fiducia nelle sue parole”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un’intervista al quotidiano austriaco ‘Die Presse’.

“Credo che un atteggiamento di chiusura” sul Recovery Fund europeo “possa mettere a rischio il raggiungimento dei nostri interessi comuni, a partire dal buon funzionamento del mercato interno, di cui siamo tutti beneficiari netti”, ha detto ancora Di Maio, aggiungendo che “di fronte a una crisi che non ha precedenti nella storia europea e mondiale, occorre non solo ricostruire il mercato interno e tamponare i settori più colpiti, ma anche rafforzare le fondamenta della nostra economia per garantirne maggiore sostenibilità e resilienza”.







“Mai come ora il tempismo è fondamentale per garantire l’efficacia degli interventi”, ha proseguito il titolare della Farnesina a proposito di un eventuale rinvio di una decisione sul Recovery Fund oltre luglio. “E non mi riferisco soltanto agli aspetti economici, ma anche a quelli legati alla responsabilità politica che in questo momento investe tutti i Leader europei.

Mai come in questo momento i cittadini europei si aspettano una risposta rapida dell’Unione europea. La proposta della Commissione europea sul Recovery Fund “poggia sul principio del forte senso di ‘ownership’ dei piani nazionali ideati dagli Stati membri. Ciò significa anche che gli aiuti sono naturalmente collegati agli investimenti e alle riforme delineati nei percorsi nazionali nel quadro del Semestre europeo, che fornisce una cornice già consolidata. Questo collegamento è non solo necessario ma anche desiderabile e perfettamente in linea con le priorità del governo”. ADNKRONOS