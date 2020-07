Migranti di Ocean Viking in quarantena sulla Moby Zazà

Tamponi a bordo della Ocean Viking alla ricerca di eventuali positivi e lunedì il trasferimento a bordo della Moby Zaza per la quarantena. Ecco la decisione adottata dal Viminale dopo l’esito dell’ispezione medica a bordo della nave di Sos Mediterranée da ieri ferma a 16 miglia dalla costa sud orientale della Sicilia dopo che il comandante della nave ha dichiarato lo stato di emergenza in seguito a ben sei tentativi di suicidio tra le 180 persone soccorse dieci giorni fa nel Mediterraneo.

Secondo fonti del Viminale, l’ispezione medica a bordo ” ha accertato l’insussistenza di particolari criticità sanitarie e ha altresì riferito che qualche tensione che si era registrata sulla nave è in via di superamento. Nella giornata di domani a bordo della Ocean Viking saranno avviate le operazioni per il prelievo dei tamponi. la situazione è attentamente monitorata in vista del trasbordo dei migramti, programmato per lunedi, sulla nave Moby zaza”.





La nave Moby Zaza, messa a disposizione per la quarantena degli immigrati, è ancora piena ma si svuoterà domani al termine del periodo di quarantena per gli oltre 200 immigrati sbarcati dalla Sea Watch, alcuni dei quali positivi e isolati su un ponte diventato zona rossa. www.repubblica.it

