Cinisello, straniero con coltello in strada: “vi ammazzo tutti”

Cinisello Balsamo – Uomo con un coltello bloccato dai carabinieri in via Grandi. Nelle scorse ore i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni hanno bloccato a Cinisello, in via Grandi, un folle che brandiva un coltello e urlava che voleva uccidere tutti.

I militari sono stati attratti dalle urla e dalla fuga dei passanti che cercavano di evitare il soggetto. L’uomo, straniero, aveva in mano una lama e, in evidente stato di alterazione psicofisica, sbraitava dicendo che li avrebbe uccisi. I carabinieri, con rapidità, sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo.

L’uomo è stato portato in camera di sicurezza in caserma in attesa di valutazione medica per Tso.

http://cinisello-balsamo.milanotoday.it