Agenzie rating, Italia declassata se non accetta il Mes

Alberto Bagnai: “Quando arrivano i prossimi rating? Perché le agenzie hanno già fatto sapere che senza MES sarà downgrade. È irrazionale come la tripla A a Lehman, ma qualcuno 39 anni fa ha voluto un mondo in cui comandassero le agenzie (i mercati) e loro comandano. Così è anche se non vi pare…”