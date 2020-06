Scontri etnici in Francia, porti aperti in Italia

Condividi

Guerriglia tribale in Francia tra maghrebini e ceceni, con particolare violenza nella città di Digione. Sono arrivate anche persone del Belgio e dai Paesi circostanti per vendicare l’aggressione a un 16enne. In una prima fase, incredibilmente, la polizia non è intervenuta. Nella città giravano vere e proprie bande paramilitari vestite di nero con armi da guerra, fucili, revolver, terrorizzando la popolazione.