Paranoia ‘antirazzista’, sarà cambiato il nome del rifugio Negerhütte

Negerhütte, in tedesco, diventa semplicemente Capanna Nera. Il nome era ritenuto troppo razzista. Ovviamente l’aggettivo ‘negra’, nella versione con la ‘g’ utilizzata nel Novecento per molti toponimi, era già caduto in disuso e sostituito con il più corretto ‘nera’. Il rifugio si trova a Corvara in Badia, nel cuore delle Dolomiti altoatesine.

Il termine ‘neger’ era rimasto solo in tedesco. Peccato che nella lingua madre dell’Alto Adige ‘nero’ si dica ‘schwarz’. Il termine ‘neger’ può essere riferito, in dialetto, a qualcosa di scuro, non propriamente nero. Ed infatti è stato il colore del legno, scurito per renderlo più resistente al sole ed alle intemperie, a dare il nome al rifugio.