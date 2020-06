Un anno di messaggi tra Palamara e Zingaretti

Condividi

Sul Pd aleggia una palpabile preoccupazione: le chat di Luca Palamara, l’ex membro del Csm indagato per corruzione e per questo espulso dall’Associazione nazionale dei magistrati. Una vera e propria bufera, quella delle intercettazioni, che si è abbattuta sulla magistratura e che a breve si potrebbe abbattere anche su Nicola Zingaretti. “La Casellati – confessa il piddino Umberto Del Basso De Caro al Giornale – ha chiesto che escano tutte le registrazioni di Palamara. Da quanto ne so ci sono pure quelle con Zingaretti. Perché? Chiedete a Ielo e a Pignatone”.

Si parla infatti di un anno e due mesi di messaggi tra il magistrato e il segretario dem, interrotti proprio nel giorno in cui l’inchiesta perugina su Palamara è finita sui giornali, ossia a maggio dello scorso anno. Prima di quel giorno si leggono gli auguri inviati dalla toga al politico in occasione della vittoria alle elezioni regionali, la nomina a titolo gratuito di Palamara nel consiglio scientifico di un istituto di studi giuridici della Regione.