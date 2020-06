Cristianesimo sotto attacco: ‘offensiva immagine di san Michele che scaccia Satana’

Il cristianesimo è sotto attacco. Oltre alle esortazioni di Shaun King per demolire “statue razziste” di Gesù e della Madonna e distruggere le vetrate, ecco The Guardian che diffonde una petizione la rimozione di un’immagine “offensiva” di San Michele che schiaccia il diavolo sotto i piedi. Attivisti antirazzisti chiedono la modifica di uno dei più alti onori della Gran Bretagna conferiti personalmente dalla Regina perché dicono che il suo distintivo ricorda una raffigurazione di un angelo bianco in piedi sul collo di un uomo nero incatenato.

L’Ordine di San Michele e San Giorgio è tradizionalmente assegnato ad ambasciatori e diplomatici e alti funzionari del Ministero degli Esteri che hanno prestato servizio all’estero. Ha tre gradi, il più alto dei quali è Knight Grand Cross (GCMG), seguito da Knight Commander (KCMG) e Companion (CMG).