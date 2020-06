‘Troppi schiamazzi’, tunisino aggredisce birraio con un machete

[…] Roma – Il colpo è arrivato dopo una sequela di insulti e minacce. Il proprietario del pub, sotto choc, ha quindi chiamato i carabinieri, che sono intervenuti sul posto poco dopo assieme ad un’ambulanza. L’uomo è stato subito soccorso dai sanitari. Per fortuna la ferita, provocata dal lungo coltello impugnato dall’aggressore, non ha provocato danni gravi e per il proprietario della birreria non è stato necessario il ricovero in ospedale.

Alla base del gesto, avrebbe raccontato il tunisino ai militari, l’esasperazione “per il vociare dei clienti”. Da tempo, ha assicurato loro, “era costretto a subire gli schiamazzi dei clienti del locale fino a tarda notte che non gli consentivano di riposare”. Circostanza che lo avrebbe spinto a “farsi giustizia da solo”. I carabinieri l’hanno trovato all’interno del suo appartamento, in un condominio poco distante dal pub, dove ha fatto ritorno come se nulla fosse dopo aver aggredito e ferito il proprietario del locale.