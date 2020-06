Milano, manifestazione ‘antirazzista’: vandalizzata sede FdI

“E’ incredibile che ogni qual volta ci sia una manifestazione di centri sociali e manifestanti di sinistra, i controlli della Questura siano un colabrodo”. Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia annunciando un’interrogazione parlamentare al Ministro Lamorgese sulla vandalizzazione della sede di Fdi di viale Melchiorre Gioia a Milano.

“Una sede politica in pieno centro non presidiata – aggiunge Osnato – segreteria parlamentare presa d’assalto a due passi dal ritrovo (abusivo o autorizzato non è dato saperlo) della manifestazione. Foto e video parlano chiaro e saranno inoltrate alle autorità competenti”.