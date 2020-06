Ventimiglia: migranti dormono sui binari per non essere identificati

Di Fabrizio Tenerelli – Sono passate poche settimane dalla fine della quarantena e a Ventimiglia, in provincia di Imperia, è tutto tornato come prima. Da martedì scorso (3 giugno) le strade sono di nuovo affollate di francesi a caccia di sigarette, alcolici e generi alimentari “discount”, mentre i dintorni della stazione ferroviaria si sono nuovamente popolati di migranti. Decine di stranieri – ma è difficile contarli – che sono in attesa di un passaggio clandestino verso la Francia o, come si vocifera, rientrati in Italia spinti dalla possibilità di una sanatoria.

Malgrado abbiano a disposizione vitto e alloggio gratuiti, nel centro di accoglienza del campo Roya gestito dalla Croce Rossa Italiana, molti di loro, spinti dalle temperature ormai quasi estive e nel timore di essere schedati dalla polizia, preferiscono vivere all’aperto, in attesa di un passaggio oltre confine. Molti si sono accampati lungo la ferrovia e, come potete giudicare dalle foto, addirittura sui binari, poco lontano dalla stazione dei treni. E’ vero che parte della linea ferrata oggi è in disuso, ma resta ugualmente un problema di ordine pubblico.