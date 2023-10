In fuga dalla polizia: si ribalta furgone carico di migranti illegali

Poteva avere un esito molto più tragico, quello che avrebbe potuto colpire i migranti nascosti all’interno di un van che, nella tarda serata di ieri, si è schiantato contro un guard rail a Rabuiese, valico di frontiera tra l’Italia e la Slovenia. Erano in 21, per la maggior parte donne e bambini, stipati nel furgone che non si è fermato all’alt della polizia e il cui guidatore ha perso il controllo dopo aver cercato di scappare dall’inseguimento delle forze dell’ordine

. Una decina di piccoli sono stati ricoverati all’ospedale pediatrico di Burlo Garofolo. Gli adulti feriti, quasi tutte mamme, sono stati curati all’ospedale di Cattinara. Nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni.

A Rabuiese sono rimaste sei persone per le pratiche di rito di riconoscimento: due “passeur” sarebbero stati arrestati mentre uno è ricercato. rainews.it