Sardino: “Sì allo ius soli, ma prima bisogna educare” (gli italiani)

“Noi saremmo per lo ius soli puro, ma siamo convinti che prima serva un’opera di sensibilizzazione, di educazione”. Lo dice all’AdnKronos, Mattia Santori, leader delle Sardine, dopo la manifestazione di oggi a Piazza del Popolo, a Roma, convocata in memoria di George Floyd e contro il razzismo, nel corso della quale si è levata la richiesta di approvare la legge per la cittadinanza ai figli dei migranti nati in Italia.

Santori spiega di essere favorevole a una cittadinanza concessa a chi nasca nel nostro territorio, sul modello americano, ma ammette che “quando i diritti umani vengono calpestati per meri fini propagandistici, è difficile affrontare certi temi”.