Anniversario morte Tobagi, “la questura fa sfilare gli ammiratori delle BR”

“Ieri con le loro bandiere sotto il Palazzo di Regione Lombardia, oggi si commemora Tobagi che dai loro beniamini venne ucciso. La schizofrenia della Questura deve finire.”

Max Bastoni, consigliere comunale e regionale della Lega, contesta duramente a decisione della Questura di far sfilare allegramente sotto Palazzo Lombardia i CARC, il Partito dei Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo. Decisione ancor più grave non solo per l’apertura del fascicolo per le minacce e gli insulti ad Attilio Fontana, rivendicate con orgoglio dai CARC, ma anche per la concomitanza del 40 anniversario dell’omicidio Tobagi.