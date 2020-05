Francia: Macron mette fine al franco CFA

di Byoblu Mi chiedo se le persone che stanno facendo tutta questa discussione sul Franco CFA sanno di che cosa stiamo parlando. Senza entrare in questo dibattito. Non ci interessa...

La verità sul colonialismo francese in Africa come non l’avete mai sentita. Come Parigi controlla gli africani con il Franco CFA, con le banche centrali, con il commissariamento dei governi...