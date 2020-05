Corruzione in atti giudiziari, procuratore di Taranto ai domiciliari

Corruzione in atti giudiziari, ai domiciliari il procuratore di Taranto. Il procuratore della Repubblica di Taranto, Nicola Maria Capristo, è agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. Lo stesso provvedimento è stato eseguito a carico di un ispettore della polizia in servizio nella procura tarantina e di tre imprenditori della provincia di Bari. L’inchiesta, cominciata un anno fa, è portata avanti dalla procura della Repubblica di Potenza. tgcom24.mediaset.it

