Pandemia, Soros chiama e i suoi rispondono. La profezia Rockefeller

Da piccolenote.ilgiornale.it – George Soros chiama e i suoi rispondono. Due giorni fa l’intervista dell’oligarca che, oltre ad altro (vedi Piccolenote), offriva la sua ricetta per salvare l’Europa: l’emissione di titoli perpetui, ai quali farebbero fronte, in maniera proporzionale al Pil, gli stati membri della Ue. Un’idea rilanciata il giorno dopo dall’ex primo ministro Paolo Gentiloni, che a sua riecheggiava la proposta dal premier spagnolo Pedro Sánchez che per primo ha accolto e suggerito alla Ue l’idea di Soros.

Di finanza e politica ancillare – – Degli intensi rapporti tra Sanchez e Soros è piena la pubblicistica spagnola, mentre non noti sono eventuali rapporti tra Gentiloni e l’oligarca: si sa solo che quando era presidente del Consiglio ebbe il cattivo gusto di riceverlo a Palazzo Chigi (Huffington Post). Cattivo gusto perché ha accolto in una sede istituzionale, e non in un ambito privato, lo speculatore che affondò l’Italia nel ’92, lucrando sulla vaporizzazione (indotta) dei risparmi dei cittadini italiani.