Migranti, Di Maio: per missione UE Irini valutiamo contingente di 500 unità

Condividi

Nell’ambito di ‘Irini’, la missione dell’Unione europea per il controllo dell’embargo Onu sulle armi alla Libia, “è in valutazione” la partecipazione con “un contingente di 500 unità, un’unità navale e tre mezzi aerei previo accordo delle Camere, per questo il cosiddetto decreto missioni sarà portato in Cdm nei prossimi giorni e successivamente inviato alle Camere”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al question time alla Camera. ansamed