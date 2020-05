Landini (Cgil): “Regolarizzare i migranti sarebbe atto di intelligenza”

“Abbiamo chiesto la regolarizzazione dei lavoratori migranti, ma ieri sera il governo non ci ha risposto. Sarebbe un atto di intelligenza per la salute dei lavoratori e per combattere il lavoro nero e il caporalato“. Ospite di Circo Massimo su Radio Capital, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ha rilanciato la regolarizzazione dei migranti stranieri presenti in Italia.

“Sono sfruttati, invisibili, nessuno vuole lavorare per 3 euro l’ora. Continuare con questo regime vorrebbe dire regalare alla criminalità organizzata la gestione di questo mercato nero. Regolarizzare sarebbe un segnale per il futuro del lavoro” conclude Landini. Interista di Jean Paul Bellotto e Oscar Giannino