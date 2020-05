Brescia: uccide la moglie con coltellata alla gola

Condividi

Milzano: Omicidio in via Usignolo, 39enne uccisa dal marito davanti ai figli. Ha ucciso la moglie colpendola alla gola con un coltello, forse al termine di una lite. Poi è uscito dalla porta della villetta a schiera dove si è consumato il delitto e ha atteso l’arrivo dei Carabinieri che lo hanno ammanettato e portato in caserma. Luca Lupi, 41enne commerciante di casa a Milzano, è stato arrestato nella serata di venerdì e nelle prossime ore sarà ascoltato dal magistrato. L’omicidio si è consumato poco dopo la cena, davanti ai tre figli della coppia: il più piccolo ha 3 anni, la più grande 15.

A dare l’allarme attorno alle 21.30 è stato lo stesso sindaco di Milzano. Massimo Giustiziero, che abita poco distante dalla villetta di via Usignolo teatro dell’omicidio, stava rincasando quanto ha sentito dell’urla: è sceso dalla sua bici e si è avvicinato per capire cosa stesse accadendo.