Udine: tunisino uccide ex moglie, poi fugge e muore in incidente stradale

Tragedia al civico 71/a di via Joppi, all’angolo con via Timavo, nella periferia sud ovest della città. Una donna di nazionalità tunisina – Samia Bent Rejab Kedim – è stata ferita a morte dall’ex marito, anche lui tunisino, classe 1967, Mohamed Naceur Saadi. L’uomo, dopo il divorzio, non abitava più in casa con la donna e allo stato attuale si trovava agli arresti domiciliari a Monfalcone.

In base alle informazioni raccolte nel periodo post divorzio, anni fa, Saadi passava comunque dei giorni a casa della moglie, vessandola e intimorendola, così come faceva con le figlie femmine. Costringeva quindi le donne di casa a stare tutte in una stanza, chiudendo a chiave i locali che frequentava lui. Sarebbe stato munito, secondo i primi riscontri, di braccialetto elettronico.

Non è ancora chiara la dinamica che gli ha permesso di arrivare a casa della ex moglie, ma sembra che nella giornata di oggi godesse di un permesso di due ore. La coppia aveva tre figli, due ragazze maggiorenni e un figlio minorenne.

Sono stati numerosi, nel tempo, gli episodi di violenza ai danni di moglie e figlie commessi da parte dell’uomo. Una volta in casa – la palazzina ha diverse residenze Ater – Saadi ha aggredito la donna, sembra con un’arma da taglio, ferendola mortalmente. Dopo aver commesso il delitto l’uomo è scappato verso ovest in auto, perdendo la vita in un incidente a Basagliapenta di Basiliano, lungo la strada statale Pontebbana. Non è escluso che il suo possa essere stato un atto volontario.

Gli uomini della questura cittadina si stanno occupando del caso per chiarirne tutti gli aspetti. Le indagini sono in capo al sostituto procuratore Luca Olivotto. La zona è tristemente nota alle cronache per un altro episodio di violenza con una donna come vittima, il femminicidio di Lauretta Toffoli, consumatosi a poche centinaia di metri di distanza, in via della Valle.

