Milano, Italexit: protesta in piazza Duomo

Flash mob con bandiere italiane e Costituzione in mano: nella giornata di ieri una cinquantina di persone si sono presentate in piazza Duomo per una manifestazione non autorizzata che ha visto l’intervento della Polizia. Si trattava di esponenti che fanno riferimento alle pagine sociale “Italexit” che chiedono l’uscita dall’Unione europea dell’Italia. Una protesta nel complesso pacifica e motivata, come ha spiegato una manifestante, dal desiderio di “difendere i nostri diritti di italiani a uscire, a parlare, al lavoro”. affaritaliani.it