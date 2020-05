Fase 2, Sala: a Milano tutto sotto controllo

Condividi

MILANO, 04 MAG – “La situazione stamattina è ampiamente sotto controllo”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato le prime ore della ripartenza in città per quanto riguarda il trasporto pubblico nel video sui social girato dalla sala della centrale operativa Atm.

“Il che ci porterà ad anche maggiore attenzione nei prossimi giorni. – ha aggiunto – La preoccupazione per la ripartenza c’era e il servizio è stato buono ma soprattutto i milanesi si sono comportati in maniera molto diligente”.







MILANO – “Scendete, siete in troppi”, ma gli stranieri non si muovono e l’autista del bus è costretto a ripartire.

I marker rossi di segnaletica a terra? Servono solo per essere calpestati.