Coronavirus, Spallanzani: “Nessuna conclusione su efficacia vaccino”

L’Istituto Spallanzani di Roma “sulla base dei dati sinora disponibili, per quanto a propria conoscenza, ritiene che non sia possibile giungere a conclusioni di qualunque natura sull’efficacia del potenziale candidato vaccinale”. Così la struttura romana replica alle affermazioni di Luigi Aurisicchio, fondatore e amministratore di Takis, azienda biotech di Castel Romano in corsa per un siero in grado di proteggere dal nuovo coronavirus, che oggi ha annunciato risultati promettenti per il vaccino “dopo i test eseguiti nel laboratorio dello Spallanzani”. Il direttore generale dello Spallanzani, Marta Branca, rimarca che “non ha redatto alcun report ufficiale e non ha ancora distribuito in maniera formale i risultati degli esami effettuati”.

E precisa che “l’Istituto ha partecipato a una proposta di ricerca presentata da Takis all’interno di un bando ‘urgente’ lanciato alla Comunità europea, che non è stata finanziata. In vista della possibile partecipazione ad ulteriori bandi, sono state effettuate prove preliminari e parziali sulla risposta in termini di anticorpi neutralizzanti in topi inoculati con formulazioni iniziali di potenziali vaccini. I risultati di queste prove, tuttora in corso di valutazione, indicano che è possibile rilevare negli animali inoculati una risposta in termini di anticorpi neutralizzanti, il che è la premessa per lo sviluppo di un modello di studio basato sui consueti animali da esperimento”.