Vaccino Covid-19, UE lancia raccolta fondi online: chiede 7,5 miliardi

Vaccino anti-coronavirus, l’Ue lancia raccolta fondi online. Obiettivo: 7,5 miliardi. L’Unione europea organizzerà il 4 maggio una maratona on line di raccolta fondi da destinare alla ricerca di un vaccino per il coronavirus. Lo annuncia la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen.

“La risposta alla pandemia di coronavirus non puo’ che essere globale: abbiamo bisogno di cooperazione tra governi di tutto il mondo, scienziati, società civile, imprese, cittadini – ha detto von der Leyen – questo è il motivo per cui stiamo organizzando una conferenza mondiale di impegno online il 4 maggio. L’obiettivo è unire le forze e mobilitare le risorse per sviluppare al più presto un vaccino, produrlo e distribuirlo in ogni singolo angolo del mondo. E dobbiamo intensificare i lavori sulla prevenzione, la diagnostica e il trattamento”.





“Per questo, abbiamo bisogno di soldi – ha continuato von der Leyen – uno dei principali obiettivi dell’evento sarà quello di raccogliere una somma iniziale di 7,5 miliardi di euro per dare il via alla cooperazione globale. Ne serviranno altri in futuro”. http://europa.today.it Covid-19, Bill Gates: ‘Finanzierò il vaccino’

