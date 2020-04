Quarantena? A Milano gli stranieri continuano a spacciare

Milano – La volante Genova dell’Ufficio Prevenzione Generale ha arrestato un 23enne cittadino egiziano in via Segantini. Il ragazzo è stato notato dagli agenti mentre, a bordo di uno scooter e a velocità sostenuta, percorreva via Odazio. Non essendosi fermato neanche all’alt della volante, ne è nato un inseguimento, terminato con l’impatto del 23enne con un altro cittadino a bordo di ciclomotore, che ha riportato qualche ferita, ricevendo le opportune cure da personale sanitario. Il 23enne egiziano è stato trovato in possesso di 99 grammi di hashish e per questo è stato arrestato sia per detenzione e spaccio di stupefacenti che per resistenza a pubblico ufficiale.

Due gli interventi dei motociclisti “Nibbio” dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Il primo alle ore 16,20 in Piazzale Lotto, conclusosi con l’arresto di un 22enne, cittadino ecuadoriano. Il ragazzo, sottoposto a controllo di Polizia, è stato trovato in possesso di 90 grammi di marijuana.