Coronavirus, Oms: alleanza internazionale per vaccino, Italia in prima linea

Dall’America Latina all’Arabia Saudita, tutti uniti contro il mostro invisibile. O quasi. All’appello virtuale mancavano gli Stati Uniti, il Paese piu’ colpito dal Covid-19, e la Cina, quello in cui il virus e’ comparso la prima volta.

“E’ una minaccia comune che puo’ essere sconfitta soltanto con un approccio comune”, sono state le parole del direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, il suo mantra da mesi. “Nessuno e’ salvo se non lo sono tutti”, ha ribadito il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. La solidarieta’ e’ l’unico strumento per uscire dal tunnel del coronavirus che ha ucciso oltre 190.000 persone, e’ stato il messaggio di tutti i capi di Stato e di governo intervenuti. “L’Italia e’ dall’inizio in prima linea in questa battaglia.ANSA