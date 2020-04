Prodi: “rifiutare il Mes è un suicidio, preoccupato per lo spread”

“Qualche progresso è stato fatto. Io sono molto critico sulla politica europea recente, però bisogna essere equilibrati. Ci sono 100 miliardi di cassa integrazione per i paesi europei e non sono pochi. Poi c’è un aumento di credito enorme da parte della Bce. C’è un impegno della Bei sugli investimenti. Anche lo stesso Mes, che intendiamoci non è un regalo ma è un prestito a bassissimo tasso di interesse per cui alla fine è un aiuto (IL MES SENZA TROIKA NON ESISTE!!!, ndr). Però siamo sempre ai piccoli passi che non ci danno l’idea dell’Europa come la volevamo noi”. Lo dice Romano Prodi a Rai Radio1, all’interno di ‘Radio1 In Vivavoce’ condotto da Ilaria Sotis e Claudio De Tommasi.

Ancora sul Consiglio europeo: “Si sono impegnati a togliere le condizioni. Lo vedremo domani quali sono le condizioni. L’altro obiettivo che dobbiamo avere è che abbiamo bisogno di un prestito a lungo termine”. L’ex premier dice di essere preoccupato dai dati dell’economia: “Sì, in particolare lo spread. Per questo l’idea di rifiutare 37 miliardi è suicida. Ma siamo matti? La lunghezza della crisi è condizionata a come andrà l’epidemia in corso”.