Parigi, tracce di coronavirus in acqua non potabile

Tracce di coronavirus sono state trovate nell’acqua non potabile di Parigi. Secondo il Comune, “non c’è alcun rischio” per quella potabile. Le autorità locali hanno sospeso immediatamente l’uso della rete idrica non potabile, usata principalmente per il lavaggio delle strade. L’acqua potabile non presenta alcuna traccia di virus e “può essere consumata senza alcun rischio”. tgcom24.mediaset.it

