Cina, peste suina africana nella provincia cinese di Hubei

La Cina ha confermato un nuovo caso di peste suina africana (Asf) nella provincia orientale di Jiangsu: lo ha riferito oggi il ministero dell’Agricoltura e degli Affari rurali di Pechino. Il virus, rilevato nella contea di Muyang, è stato individuato su 17 maiali trasportati illegalmente da fuori provincia. La malattia già ha ucciso tre dei maiali, ha spiegato il ministero. Rilevata per la prima volta in Cina nell’agosto 2018, la peste suina africana ha ridotto di quasi il 50 per cento il numero di maiali nel paese.

Il 3 marzo scorso il ministero ha annunciato di aver rilevato il virus della peste suina africana in un cinghiale proveniente dalla provincia cinese di Hubei. Il ministero ha riferito che sette cinghiali sono stati trovati morti nel distretto forestale di Shennongjia, nel nord-ovest della provincia. L’Istituto cinese di ricerca veterinaria di Harbin, il principale centro di ricerca nazionale sulle malattie degli animali, ha dichiarato di aver sviluppato un vaccino contro la peste suina africana dimostratosi sicuro ed efficace nei test di laboratorio.







L’ente, che è supervisionato dall’Accademia cinese delle scienze agrarie, ha precisato che un vaccino a ridotta virulenza è stato creato sulla base di una serie di virus eliminati dai geni usando come base il primo ceppo di peste suina africana del paese. La malattia, che è mortale per i maiali ma non nuoce agli esseri umani, è emersa in Cina per la prima volta nel 2018. Da allora, i capi di maiali sono diminuiti di quasi la metà mentre i ricercatori di vari paesi del mondo hanno cercato di sviluppare un vaccino. “Il vaccino è attualmente il più promettente per la produzione commerciale e fornirà importanti mezzi tecnici per l’efficace prevenzione e controllo della peste suina africana in Cina e in altri paesi”, ha fatto sapere l’istituto di Harbin. Non è stata data alcuna indicazione però su quando il vaccino sarà messo in produzione. (agenzianova.com)