Nigeria: non rispettano quarantena, forze di sicurezza uccidono 18 persone

L’organizzazione National Human Rights ha affermato che le forze di sicurezza nigeriane hanno ucciso 18 persone accusate di non aver rispettato le misure di contenimento nel paese più popoloso dell’Africa per arginare l’epidemia di coronavirus. La Commissione ha registrato 105 violazioni dei diritti umani “perpetrati dalle forze di sicurezza” e “18 persone uccise” in esecuzioni extragiudiziali, in un rapporto pubblicato il 15 aprile 2020, sottolineando che la Nigeria finora ha registrato 407 casi ufficiali di infezione e 12 morti segnalati.

Human Rights ha accusato le forze di sicurezza di “uso sproporzionato della forza, abuso di potere, corruzione e inosservanza delle leggi nazionali e internazionali”.